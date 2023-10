Polémique confirmée au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur du deuxième but du PSG sur la pelouse du Stade Rennais dimanche soir, Achraf Hakimi a toutefois vu son action faire polémique à cause d'une main sur son premier contrôle. Et alors que le Marocain ne semble pas se souvenir de l'action, Saïd Ennjimi, ancien arbitre international, estime que Benoît Bastien aurait du siffler cette main et donc annuler le but.

« Quelle main ? » Achraf Hakimi ne semble pas s'en souvenir, mais sur le début de l'action qui amène son but, il se rend coupable d'une main difficile à juger. Benoît Bastien, accompagné de ses assistants à la VAR, ont estimé que cela ne méritait pas d'être sifflé. « Il ne donne pas l'impression de toucher le ballon délibérément de la main (…) Je pense que les arbitres se sont contentés de coller au règlement et donc de ne pas siffler de main », explique Saïd Ennjimi, ancien arbitre international et consultant pour L'EQUIPE .

PSG : Luis Enrique craque totalement en direct ! https://t.co/rL0oh0k3Gx pic.twitter.com/FjxeWggxhH — le10sport (@le10sport) October 9, 2023

«Ce genre de mains sont régulièrement sifflées dans les surfaces de réparation»

Cependant, Saïd Ennjimi estime qu'il aurait fallu siffler cette. « Ce genre de mains sont régulièrement sifflées dans les surfaces de réparation. Là, c'est au début de l'action donc c'est plus facile de ne pas la siffler », ajoute-t-il avant de poursuivre.

La main d'Hakimi «aurait dû être sifflée»