Un joueur du PSG retrouve son club de cœur, il adore

Pour la première fois depuis son départ en 2016, Ousmane Dembélé était de retour à Rennes pour y affronter son club formateur. L'ailier français a ainsi participé à la victoire du PSG en délivrant notamment une passe décisive pour l'ouverture du score de Vitinha (3-1). Acclamé lors de son remplacement, Ousmane Dembélé a savouré ses retrouvailles avec son club de cœur.

Arrivé au PSG cet été, Ousmane Dembélé avait du cocher la date du 8 octobre. Et pour cause, il s'agissait du déplacement à Rennes, son club formateur, où il n'avait plus foulé la pelouse du Roazhon Park depuis son départ pour le Borussia Dortmund en 2016. Acclamé lors de son remplacement, Ousmane Dembélé a donc vécu une belle soirée pour son retour à Rennes.

Dembélé de retour à Rennes

« Très bien, franchement, j'attendais ce moment depuis longtemps et je suis content de revenir ici jouer au Stade Rennais où j'ai fait ma préformation puis ma formation. C'est toujours aussi bien de venir ici, je suis content, il y a toute ma famille et tous mes amis », raconte-t-il au micro de Prime Vidéo , avant d'en rajouter une couche en zone mixte.

«Depuis que j’ai signé en jeunes au Stade rennais je supporte ce club»