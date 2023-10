Il a tout changé, l'entraineur du PSG balance

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, le PSG s'est imposé sur la pelouse du Stade Rennais (1-3). Interrogé après la victoire de son équipe, Luis Enrique a reconnu que les Bretons avaient dominé les vingt-cinq premières minutes de jeu et que le but inscrit par Vitinha avait totalement changé la physionomie de la rencontre.

Après la correction infligée par Newcastle en Ligue des Champions (4-1), le PSG avait à cœur de se racheter dès ce dimanche soir en Ligue 1. Opposé au Stade Rennais sur la pelouse du Roazhon Park, le club de la capitale a réussi sa mission.

Vitinha a débloqué le PSG

En effet, le PSG a retrouvé le gout de la victoire en s'imposant 3-1 face au Stade Rennais. Toutefois, sans le but de Vitinha à la 32ème minute de jeu, le club emmené par Luis Enrique aurait pu vivre une nouvelle soirée compliquée.

«Avec le but de Viti, nous avons commencé à dominer le match»