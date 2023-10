Polémique au PSG, une star répond cash

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, le PSG s'est imposé sur la pelouse du Stade Rennais. Toutefois, le deuxième but d'Achraf Hakimi est litigieux, puisqu'il a touché le ballon de la main au tout début de l'action. Interrogé sur le sujet, l'arrière droit du PSG s'est défendu à sa manière.

Après sa défaite face à Newcastle en Ligue des Champions (4-1, ce mercredi), le PSG s'est rattrapé ce dimanche soir en Ligue 1. En effet, le club emmené par Luis Enrique a pris les trois points sur la pelouse du Stade Rennais, et ce, en s'imposant trois buts à un.

PSG : Luis Enrique craque totalement en direct ! https://t.co/rL0oh0k3Gx pic.twitter.com/FjxeWggxhH — le10sport (@le10sport) October 9, 2023

Hakimi a touché le ballon de la main avant de marquer

Toutefois, l'une des réalisations du PSG est remise en cause. En effet, l'écurie parisienne a inscrit un but litigieux. Plus précisément, Achraf Hakimi a touché le ballon de la main au tout début de l'action menant au deuxième but du PSG, inscrit par ses soins. Interrogé par Prime Video après la victoire face au Stade Rennais, Achraf Hakimi a nié l'existence d'une main avant qu'il fasse trembler les filets de Steve Mandanda.

«Tu n'as pas bien regardé le but»