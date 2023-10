Un transfert tenté par Mbappé au PSG ? Il répond

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Avant de se rendre à Clairfontaine, Marcus Thuram a accordé un long entretien à la presse française. L'occasion pour le joueur de revenir sur son été agité et d'évoquer l'intérêt du PSG. L'attaquant l'assure, Kylian Mbappé n'a pas tenté de le convaincre. Il a fini par signer avec l'Inter Milan sans visiblement regretter son choix.

En fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram a eu un choix à faire cet été. Plusieurs médias seraient entrés en contact avec le joueur, notamment le PSG. Mais le principal intéressé l'assure, il n'a pas été interpellé par Kylian Mbappé.

Mbappé impliqué dans le dossier Thuram ?

« Si Kylian m’a dit de venir ? Non c'est quelque chose de personnel, sincèrement » a confié Thuram dans un entretien à L'Equipe . Malgré l'intérêt du PSG, le buteur a fini par signer avec l'Inter Milan. Il a justifié sa décision.

« Ce n'était pas un choix facile »