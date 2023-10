Coup de théâtre au Real Madrid, le feuilleton Mbappé relancé ?

Pierrick Levallet

Dans le viseur du Real Madrid depuis plusieurs années maintenant, Kylian Mbappé voit son avenir être plutôt incertain au PSG. Dans le même temps, le club madrilène travaille sur la prolongation de Vinicius Jr. Mais le futur du Brésilien n'est pas encore totalement défini non plus. Un départ est encore possible à l'issue de la saison pour l'ailier de 23 ans, ce qui ne manquerait pas de relancer le feuilleton Kylian Mbappé.

Le feuilleton Kylian Mbappé est encore loin d’être terminé. Cet été, la star de 24 ans a refusé de lever son option pour prolonger jusqu’en 2025 au PSG. De ce fait, les rumeurs l’envoyant au Real Madrid sont rapidement revenues. Finalement, l’international français est resté dans la capitale à l’issue du mercato estival. Cependant, le Real Madrid n’aurait pas lâché l’affaire. Le10Sport.com peut d’ailleurs vous confirmer qu’il y a actuellement autant de chance de voir Kylian Mbappé prolonger l’aventure au PSG que de le voir partir.

Mbappé galère au PSG, Deschamps connaît la raison https://t.co/4SXjWR2BB7 pic.twitter.com/RItN7yK2SA — le10sport (@le10sport) October 9, 2023

Vinicius Jr sacrifié pour Mbappé au Real Madrid ?

Florentino Pérez mise sur une arrivée libre du capitaine des Bleus une fois son contrat avec le PSG expiré en juin 2024. Dans le même temps, le Real Madrid travaille sur l’extension du bail de Vinicius Jr, qui prend également fin l’été prochain. Toutefois, TMW a récemment fait savoir que la Casa Blanca lorgnait sur Victor Osimhen et qu’une arrivée du Nigérian n’était pas incompatible avec celle de Kylian Mbappé, à condition de se séparer de Vinicius Jr ou de Rodrygo. D’ailleurs, l’avenir du Brésilien n’est pas encore pleinement défini.

Vinicius Jr ne manquera pas de prétendants sur le mercato