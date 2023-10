Deschamps lâche ses vérités sur un joueur de l’OM

Hugo Chirossel

Après plus d’un an d’absence, Jonathan Clauss fait son retour en équipe de France lors de cette trêve internationale. Présent en conférence de presse ce lundi, Didier Deschamps s’est exprimé sur le latéral droit de l’OM. Le sélectionneur des Bleus a notamment révélé avoir gardé le contact avec lui pendant son absence.

Lors de ce rassemblement de l’équipe de France, Jonathan Clauss fait son retour à Clairefontaine. Le joueur de l’OM n’avait plus été sélectionné par Didier Deschamps depuis le mois de septembre 2022 et avait ainsi manqué la Coupe du monde au Qatar. Un retour qui fait énormément plaisir à Jonathan Clauss.

«Il ne joue pas sa vie, ce n'est pas un examen de passage»

« Il a la banane, le sourire. On a déjà discuté un petit peu », a déclaré Didier Deschamps au sujet de Jonathan Clauss, ce lundi en conférence de presse. « Ce n’est pas une deuxième chance, il ne joue pas sa vie, ce n'est pas un examen de passage, surtout pas. Entre ce qu’il faisait avant la Coupe du monde et aujourd’hui, forcément ça change pour lui. Ça ne l’empêche pas d’être performant. Cette inconnue au niveau international était pour moi un peu trop importante par rapport à ce que je pouvais attendre. Je ne peux pas lui enlever cette immense déception, mais s'il est de retour aujourd'hui, c'est qu'il le mérite . »

Deschamps a gardé le contact avec Clauss