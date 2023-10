Le vestiaire de l'OM glisse un tacle à Marcelino ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après un début de saison poussif, marqué par une crise importante, Marcelino avait décidé de poser sa démission. Après un court intérim de Jacques Abardonado, c'est Gennaro Gattuso qui a été choisi par Pablo Longoria pour s'asseoir sur le banc de l'OM. Et au sein du vestiaire, on semble satisfait de ce changement comme le confie Jonathan Clauss qui ne tarit pas d'éloges pour son nouvel entraîneur.

Après seulement sept matches sur le banc de l'OM, Marcelino a décidé de démissionner. Pour le remplacer, c'est Gennaro Gattuso qui a débarqué. Interrogé sur ce changement, Jonathan Clauss s'est d'ailleurs enthousiasmé pour son nouvel entraîneur.

« Sous sa carapace d'homme dur, rigide et sévère, on a découvert une vraie personne, proche de ses joueurs, qui parle énormément, qui ne crie pas autant qu'on peut l'imaginer. Il est extrêmement perfectionniste. Ses idées sont claires. Il est très calme, très positif et ça nous fait beaucoup de bien », lâche le joueur de l'OM dans une interview accordée à Téléfoot , avant d'évoquer le changement de poste impliqué par l'arrivée de Marcelino.

Clauss déjà fan de Gattuso