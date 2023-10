PSG : Un pacte passé avec Mbappé ? Le Real Madrid lâche ses vérités

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, la tension était montée d'un cran entre le PSG et Kylian Mbappé, qui ne voulait pas prolonger. Une décision qui n'est pas passée auprès de Nasser Al-Khelaïfi, qui estimait d'ailleurs que le Français avait d'ores et déjà un accord avec le Real Madrid pour 2024. Est-ce le cas ? Chez les Merengue, on a été très clair à propos de Mbappé.

Dans sa dernière année de contrat au PSG, Kylian Mbappé pourrait donc partir libre à la fin de la saison. Le verra-t-on enfin au Real Madrid ? Cela semble être la suite logique de sa carrière et à Paris, on le redoute. En effet, cet été, Nasser Al-Khelaïfi dénonçait notamment l'existence d'un prétendu pacte entre le Real Madrid et Kylian Mbappé...

« Le Real sait parfaitement ce qu'il peut et ce qu'il doit faire »

Membre du conseil d'administration du Real Madrid, José Manuel Otero, rapporté par AS , a alors été très clair concernant le dossier Kylian Mbappé. « Si on avait fait un faux pas avec Mbappé, le PSG aurait tenté de réagir face au Real Madrid. Le Real sait parfaitement ce qu'il peut et ce qu'il doit faire », explique-t-il.

« Ce n'est pas vrai »