Transferts : Sept joueurs du PSG sur le départ ?

Amadou Diawara

Lors du prochain mercato estival, le PSG pourrait perdre sept joueurs librement et gratuitement. En effet, Kylian et Ethan Mbappé, Layvin Kurzawa, Presnel Kimpembe, Sergio Rico, Keylor Navas et Alexandre Letellier sont tous en fin de contrat le 30 juin. Ainsi, ils claqueront la porte du Parc des Princes s'ils ne prolongent pas d'ici-là.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé avait paraphé un bail de cinq saisons lors de sa signature. Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2022, le numéro 7 parisien a rempilé pour deux saisons, plus une en option. Toutefois, à la fin du dernier exercice, Kylian Mbappé a décidé de ne pas activer la clause pour rester au PSG jusqu'au 30 juin 2025.

Annoncée au PSG, une star de Deschamps sort du silence https://t.co/oqnZ26QKqU pic.twitter.com/P5HEs7cXyF — le10sport (@le10sport) October 11, 2023

Un départ à 0€ pour Mbappé le 1er juillet ?

Alors que Kylian Mbappé a refusé de prolonger jusqu'en 2025, le PSG a pris des mesures drastiques pour ne pas le voir partir pour 0€ à l'issue de son engagement. En effet, les hautes sphères rouge et bleu ont placé leur superstar sur le marché et l'ont mis à l'écart du groupe de Luis Enrique pendant plusieurs semaines. Une manière de mettre la pression à Kylian Mbappé, en le poussant à accepter un transfert cet été ou de rempiler. Et après des discussions positives avec sa direction, le capitaine de l'équipe de France a finalement quitté le loft du PSG. Toutefois, sa situation contractuelle reste inchangée.

Six autres joueurs du PSG sont en fin de contrat

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé quittera donc le PSG librement et gratuitement s'il ne rempile pas d'ici-là. Et il n'est pas le seul à être dans cette position. En effet, Ethan Mbappé, Presnel Kimpembe, Sergio Rico, Keylor Navas, Layvin Kurzawa et Alexandre Letellier sont également entrés dans la dernière année de leur engagement à Paris. Ainsi, le PSG pourrait perdre sept joueurs au total sans encaisser la moindre indemnité de transfert à l'été 2024 s'il ne règle pas très vite leur situation contractuelle.