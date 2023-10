Annoncée au PSG, une star de Deschamps sort du silence

Axel Cornic

Lassé par le Bayern Munich, Benjamin Pavard avait des envies d’ailleurs cet été et il a notamment été lié à un possible transfert au Paris Saint-Germain, où Luis Campos semblait le tenir en haute estime. Finalement, l’international français a rejoint l’Inter et dans un entretien sorti ce mercredi il explique pourquoi.

Lors du dernier mercato, le PSG a décidé de totalement changer de visage et certains secteurs ont été profondément modifiés. C’est le cas de la défense centrale, puisque Milan Skriniar et Lucas Hernandez ont débarqué pour venir seconder le capitaine Marquinhos. Mais une autre star de l’équipe de France de Didier Deschamps aurait pu débarquer.

Le PSG a pensé à Pavard, mais...

Dès le mois d’avril dernier, Téléfoot annonçait la volonté de Luis Campos d’agrandir la colonie française au PSG et en plus de Lucas Hernandez, il avait dans son viseur un certain Benjamin Pavard. Ce dernier a d’ailleurs l’avantage comme son ancien coéquipier de pouvoir évoluer dans l’axe comme sur le côté de la défense.

« L’Inter c’était le bon choix »