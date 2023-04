Un champion du monde au PSG ? Il répond

Thomas Bourseau

En fin de contrat à l’été 2024, Benjamin Pavard pourrait quitter le Bayern Munich à la prochaine intersaison. Pour le PSG ? Le club de la capitale formulerait un intérêt, mais le champion du monde tricolore avoue ne pas être fixé pour le moment.

Benjamin Pavard est sous contrat jusqu’en juin prochain 2024 du côté du Bayern Munich. Lors d’une entrevue accordée à L’Équipe en novembre dernier, le champion du monde tricolore ouvrait la porte à un éventuel nouveau challenge ailleurs. Le PSG se serait penché sur sa situation, sous l’impulsion du conseiller football Luis Campos, d’après Téléfoot ces derniers mois.

Pavard se confie, pas de discussions avec le Bayern

Repris de volée par Oliver Kahn, président du conseil d’administration du Bayern Munich, après ses déclarations fracassantes à l’automne dernier, Benjamin Pavard a cette fois-ci été plus sobre, tout en faisant un point clair sur la situation.

Le PSG à l’origine de grosses tensions dans le vestiaire de l’OM ? https://t.co/RTkKhpYnVy pic.twitter.com/XQWMtuykKd — le10sport (@le10sport) April 2, 2023

«On verra cet été»