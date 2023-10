Zidane à l'OM, la presse espagnole en rajoute une couche

Thibault Morlain

Depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane n'a plus entraîné. Si l'option équipe de France n'est plus d'actualité pour Zizou, il a dû revoir ses plans. Alors qu'un retour de l'entraîneur français semble plus proche que jamais, l'idée de voir Zidane sur le banc de l'OM est évoquée. Et en Espagne, on a également les mêmes échos.

Marcelino ayant décidé de claquer la porte de l'OM, Gennaro Gattuso est désormais l'entraîneur du club phocéen. L'Italien a signé un contrat d'un an + une année en option. Gattuso pourrait alors ne pas s'inscrire sur le long terme à l'OM, d'autant que dans le même temps, le nom de Zinedine Zidane fait parler sur la Canebière pour venir entraîner le club phocéen.

OM : La presse espagnole lâche une annonce sur Zidane https://t.co/KwoSbPYDim pic.twitter.com/mM0CO1wxUk — le10sport (@le10sport) October 13, 2023

Zidane à l'OM mais sans McCourt ?

Où Zinedine Zidane relancera-t-il sa carrière d'entraîneur ? Récemment, une bombe avait été lâchée, assurant qu'il avait donné son accord à l'Arabie Saoudite pour entraîner l'OM en cas de rachat du club phocéen. Une version qu'a également José Alvarez, journaliste pour El Chiringuito . Il a en effet confirmé que Zidane pourrait aller à l'OM en cas de changement de propriétaire.

« Il n'y a rien pour l'instant »