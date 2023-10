Grand retour à l’OM, Riolo annonce un coup de tonnerre

Hugo Chirossel

Pour compléter son organigramme après le départ de Javier Ribalta, Pablo Longoria a jeté son dévolu sur Mehdi Benatia. D’après certaines informations, l’ancien international marocain, a accepté de rejoindre son club formateur. Mais il pourrait finalement ne pas venir. Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo a donné des informations contraires à ce sujet.

Formé à l’OM, où il n’a pas pu s’imposer, Mehdi Benatia pourrait revenir dans son club formateur. L’ancien joueur du Bayern Munich et de la Juventus, devenu agent depuis la fin de sa carrière, est une des pistes évoquées pour succéder à Javier Ribalta. Un dossier qui serait même bouclé.

Benatia à l’OM, c’est fait ?

D’après les informations de La Minute OM , Mehdi Benatia a accepté le poste proposé par l’OM. Il ne resterait plus que des détails administratifs à régler avant que cela ne soit totalement entériné. 15 ans après son départ, l’ancien international marocain, désormais âgé de 36 ans, ferait donc son retour.

«Benatia à l'OM, cela ne sent pas bon»