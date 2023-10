Il a dit oui, l’OM boucle un renfort

Hugo Chirossel

Le départ de Javier Ribalta ayant été officialisé mercredi soir, l’OM est à la recherche d’un nouvel élément pour compléter son organigramme, dans un rôle qui devrait se rapprocher de celui d’un directeur sportif. En ce sens, la piste menant à Mehdi Benatia a pris de l’ampleur dernièrement, un dossier qui est désormais bouclé.

C’était attendu, mais il a fallu attendre mercredi soir pour en avoir la confirmation. Trois semaines après sa mise en retrait, Javier Ribalta a officiellement quitté l’OM. Mais Pablo Longoria avait déjà lancé les grandes manœuvres pour trouver un successeur à son bras droit.

Il claque la porte de l'OM, coup de théâtre pour son avenir https://t.co/lwnapQGaty pic.twitter.com/1JtlfwGhvX — le10sport (@le10sport) October 12, 2023

Benatia à l’OM, c’est fait

Dans cette optique, le nom de Mehdi Benatia est revenu avec insistance. RMC Sport indiquait que l’ancien international marocain, formé à l’OM, était la priorité de Pablo Longoria. D’après les informations de La Minute OM , c’est désormais fait : Mehdi Benatia va retourner à Marseille et compléter l’organigramme du club.

Benatia a donné son accord

Mehdi Benatia a donné son accord et il ne reste désormais plus que quelques détails à régler. L’OM est en tout cas confiant dans sa capacité à boucler ce dossier au plus tôt. Devenu agent de joueur après la fin de sa carrière, l’ancien joueur de la Juventus et du Bayern Munich va devoir arrêter cette activité pour prendre ses nouvelles fonctions.