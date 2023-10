C'est mort pour le prochain renfort de l'OM ?

Amadou Diawara

Pour pallier le départ de son directeur du football Javier Ribalta, Pablo Longoria penserait à rapatrier un ancien pensionnaire de l'OM. En effet, le président marseillais aimerait s'offrir les services de Mehdi Benatia, formé au club. Toutefois, le Marocain serait contraint d'attendre un an pour pouvoir retrouver l'OM, et ce, à cause de son statut d'agent.

Ce mercredi, l'OM a officialisé le départ de son directeur du football Javier Ribalta. Pour assurer sa succession, Pablo Longoria aurait une idée en tête : boucler la signature de Mehdi Benatia.

Benatia, l'héritier de Ribalta à l'OM ?

Formé à l'OM sans jouer la moindre rencontre avec l'équipe première phocéenne, Mehdi Benatia pourrait donc prendre sa revanche en faisant son retour à Marseille. Toutefois, le Marocain serait actuellement dans l'incapacité de s'engager avec le club présidé par Pablo Longoria.

Benatia doit attendre un an pour retrouver l'OM