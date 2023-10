Il claque la porte de l'OM, coup de théâtre pour son avenir

Amadou Diawara

Alors que Rudi Garcia est sur la sellette, Aurelio De Laurentiis a tenté de le remplacer par Antonio Conte, sans succès. Par conséquent, le patron du Napoli a décidé de donner une ultime chance au coach français. Et en cas de nouveau faux pas, Rudi Garcia devrait être remplacé par Igor Tudor chez les Azzurri.

En grande difficulté depuis le début de la saison, Rudi Garcia serait passé tout proche d'un départ du Napoli. D'après la Gazzetta dello Sport , Aurelio De Laurentiis a tenté de remplacer le coach français par Antonio Conte. Toutefois, ce dernier a finalement refusé de signer à Naples en cours de saison.

Mercato : Un joueur de Deschamps au cœur d’un deal à un milliard d’euros ! https://t.co/1sb8JFWr8a pic.twitter.com/DBaG791LSO — le10sport (@le10sport) October 12, 2023

Naples donne une dernière chance à Rudi Garcia

Selon la Gazzetta dello Sport , Aurelio De Laurentiis aurait donc décidé de donner une ultime chance à Rudi Garcia sur le banc de Naples. Ainsi, l'ancien technicien de l'OL et de l'OM devra donner un nouvel élan aux Azzurri lors des trois prochains matchs (Vérone, Union Berlin et l'AC Milan) pour sauver sa peau. Et en cas de signes positifs, le président du Napoli devrait attendre la prochaine trêve internationale, prévue à la mi-novembre, pour sceller définitivement l'avenir de Rudi Garcia.

Le Napoli a choisi Tudor pour l'après-Garcia