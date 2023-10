OM : Un proche vend la mèche pour ce grand retour

Hugo Chirossel

En quête d’un nouveau directeur sportif pour succéder à Javier Ribalta, Pablo Longoria s’intéresse notamment à Mehdi Benatia. Ce dernier coche plusieurs cases et a notamment l’avantage de bien connaître l’OM, puisqu’il y a été formé. Un proche de l’ancien international marocain s’est exprimé sur son potentiel retour à Marseille.

15 ans après son départ, Mehdi Benatia pourrait faire son grand retour à l’OM. L’ancien défenseur central, passé notamment par l’AS Rome, le Bayern Munich et la Juventus et qui a mis un terme à sa carrière en 2021, avait été formé à Marseille, où il n’avait jamais eu sa chance.

L’OM se plante, tout a basculé pour lui https://t.co/craBMYje7K pic.twitter.com/hpx5saeMan — le10sport (@le10sport) October 11, 2023

Benatia, successeur de Ribalta ?

C’est donc du côté de Clermont qu’il s’est révélé, avant de prendre la direction de l’Udinese. Désormais reconverti en tant qu’agent de joueur, Mehdi Benatia est une des pistes étudiées par Pablo Longoria pour succéder à Javier Ribalta et devenir le prochain directeur sportif de l’OM.

«Son histoire est intimement liée à l’OM»