C’est confirmé, l’OM prépare un gros retour

Hugo Chirossel

Alors que Javier Ribalta semble de plus en plus proche de la sortie, l’OM s’est lancé à la recherche d’un nouveau directeur sportif. Pour remplacer son bras droit, Pablo Longoria a jeté son dévolu sur un ancien joueur qui connaît bien le club pour y avoir été formé : Mehdi Benatia.

Si Pablo Longoria a finalement décidé de rester à l’OM après sa mise en retrait, cela ne semble pas être le cas de Javier Ribalta. Ce dernier est plus que jamais sur le départ et un nom se dégage déjà pour lui succéder. Ce mercredi matin, La Provence expliquait que Mehdi Benatia pourrait devenir le prochain directeur sportif de l’OM, une tendance qui se confirme.

«Ils veulent la peau de Longoria», Riolo balance sur l'OM https://t.co/ORXjnjfblq pic.twitter.com/UwUYRSG6sJ — le10sport (@le10sport) October 11, 2023

Benatia, la priorité de Longoria

En effet, RMC Sport confirme que l’ancien joueur de la Juventus et du Bayern Munich notamment est en pole position pour le poste. Mehdi Benatia est tout en haut de la short-list établie par Pablo Longoria pour devenir le nouveau directeur sportif de l’OM. Les deux hommes se connaissent bien puisqu’ils se sont côtoyés pendant plusieurs années chez la Vieille Dame , entre 2016 et 2019.

Benatia a plusieurs atouts pour lui

La candidature de Mehdi Benatia a plusieurs avantages. Déjà parce qu’il a été formé à l’OM et qu’il connaît donc bien le club et son environnement. L’ex-international marocain est également un personnage connu dans le monde du football, possède un carnet d’adresses important et parle couramment plusieurs langues.