Mercato : Longoria l’appelle pour venir à l’OM, il déballe tout

Proche de Pablo Longoria, Marcelino a posé ses valises sur la Canebière cet été pour prendre les rênes de l’Olympique de Marseille, une aventure qui a été de courte durée puisque l’Espagnol a démissionné moins de trois mois plus tard, au lendemain d’une réunion houleuse entre représentants d’associations de supporters et direction. Interrogé par L’Equipe, l’éphémère entraîneur phocéen est revenu sur son arrivée.

Il espérait à coup sûr une autre expérience en acceptant l’offre de son ami Pablo Longoria. Moins de trois mois après sa nomination, Marcelino a décidé de quitter l’OM après la réunion explosive qui a eu lieu entre des représentants de groupes de supporters et la direction, durant laquelle des menaces auraient été proférées. Proche du président marseillais, l’Espagnol a donc choisi de claquer la porte et s’en est expliqué dans les colonnes de L’Equipe : « Nous avions mis tout notre enthousiasme pour développer un projet super attractif, dans un grand club. En tout cas, on pensait que c'était un grand club dans tous les sens du terme, mais ces événements déplorables démontrent que ce n'est pas un club aussi grand que ce qu'il voudrait être. Certains supporters radicaux qui veulent influer en permanence sur les événements l'empêchent d'être un grand club. »

« Je me suis renseigné, puis on est tombés d'accord »

Interrogé sur l’approche de Pablo Longoria cet été, Marcelino affirme avoir « réfléchi » avant de donner sa réponse à son ami. « Je me suis renseigné, puis on est tombés d'accord », confie l’ancien coach du FC Valence, reconnaissant avoir « déjà parlé, à plusieurs occasions » avec Pablo Longoria par le passé alors que son nom avait également circulé pour succéder à Jorge Sampaoli en 2022.

« L’OM ? Une belle ambiance et des passionnés, mais je ne savais pas que certains d'entre eux voulaient diriger le club »