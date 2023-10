Il vit un enfer à l’OM et s’explique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Nommé au début de l’été, Marcelino ne s’est pas éternisé à l’OM, décidant de quitter son poste il y a moins d’un mois après la réunion houleuse entre la direction et des représentants de groupes de supporters. Pour sa première prise de parole, l’Espagnol ne cache pas ses regrets et répond aux critiques, pointant notamment du doigt l’arrivée tardive des derniers renforts.

Marcelino rêvait probablement de battre des records à l’OM, mais celui-là n’était pas dans sa ligne de mire. A peine trois mois après sa nomination sur le banc, l’Espagnol a démissionné après la réunion houleuse entre des groupes de supporters et la direction, devenant ainsi l'entraineur qui a passé le moins de temps à Marseille hors intérimaire, avec sept matchs officiels au compteur.

« Ce n'est pas possible de faire un bilan après cinq matches de Ligue 1 et deux de tour préliminaire »

L’ancien technicien de l’OM n’échappait pas aux critiques après les prestations décevantes de son équipe en début de saison, celle-ci étant pourtant invaincue en Ligue 1. Interrogé par L’Equipe , Marcelino se défend : « Normalement cela ne se produit pas dans le foot, et heureusement. Ce n'était pas un problème de résultats, simplement le problème de certains qui utilisent la peur comme manière de faire. Ce n'est pas possible de faire un bilan après cinq matches de Ligue 1 et deux de tour préliminaire (de Ligue des champions), avec une telle transformation de l'équipe, et aussi avec la date d'arrivée des recrues. »

« Je n'ai même pas eu le temps de travailler une semaine complète avec tout l'effectif »