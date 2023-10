L'OM prépare un retour surprenant, Riolo annonce un problème

Amadou Diawara

Formé à l'OM, Mehdi Benatia pourrait faire son retour à Marseille en tant que dirigeant. En effet, Pablo Longoria penserait à l'ancien pensionnaire de la Juventus et du Bayern pour remplacer Javier Ribalta en tant que directeur du football. Toutefois, à en croire Daniel Riolo, l'arrivée de Mehdi Benatia pourrait poser problème parce qu'il est agent actuellement.

Mehdi Benatia s'est illustré à la Juventus et au Bayern, mais il a été formé à l'OM. Toutefois, l'ancien international marocain n'a jamais eu l'opportunité de défendre les couleurs du club phocéen avec l'équipe première. Néanmoins, il pourrait prochainement faire son retour à Marseille, au sein de l'organigramme de l'OM.

Il claque la porte de l'OM, coup de théâtre pour son avenir https://t.co/lwnapQGaty pic.twitter.com/1JtlfwGhvX — le10sport (@le10sport) October 12, 2023

L'OM pense à Benatia pour remplacer Ribalta

En effet, alors que Javier Ribalta a quitté l'OM, Mehdi Benatia pourrait prendre sa revanche à Marseille. Et pour cause, Pablo Longoria verrait d'un bon œil l'idée de recruter le Marocain pour remplacer son ancien directeur du football. Mais d'après Daniel Riolo, l'arrivée de Mehdi Benatia à l'OM pourrait être une fausse bonne idée compte tenu du fait que l'ancien défenseur ait actuellement agent de joueurs, et ne possède aucune expérience au poste de directeur sportif.

«Il va y avoir un problème»