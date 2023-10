Une star de l'équipe de France lâche sa réponse pour un transfert au PSG

Thibault Morlain

Formé au PSG, Kingsley Coman avait décidé de partir très jeune pour rejoindre la Juventus. Un départ qui laisse aujourd'hui des regrets quand on voit la carrière du Français. Et si l'ailier du Bayern Munich faisait prochainement son retour au PSG ? Alors que le club de la capitale a multiplié les recrutements de joueurs français cet été, rapatrier Coman pourrait être une idée. La question a été posée au principal intéressé...

Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez, Randal Kolo Muani, Bradley Barcola... Cet été, dans la volonté de franciser son effectif, le PSG a recruté 3 internationaux français ainsi qu'un espoir du football tricolore. Le début d'un nouveau projet à Paris qui pourrait amener d'autres recrutements de joueurs français à l'avenir. Qui pourrait alors rejoindre le PSG ? Formé au sein du club de la capitale, Kingsley Coman pourrait être rapatrié par Nasser Al-Khelaïfi. Serait-il alors intéressé ? Devant ce nouveau projet qui se met en place chez les champions de France, Le Figaro a interrogé Coman sur le sujet.

« Le PSG ? C'est un beau projet »

Interpellé sur un retour au PSG après les arrivées de Randal Kolo Muani ou Ousmane Dembélé, Kingsley Coman a dans un premier temps quelque peu botté en touche : « Cela m'intéresserait-il de revenir au PSG ? C'est un bon projet. Ramener des Français en France, ce n'est jamais une mauvaise idée, encore plus quand ce sont de grands joueurs. L'identité est importante dans un club et cela peut être un détail qui fera la différence. Cela peut marcher, mais cela n'est pas une certitude non plus. Il faut laisser le temps ». Relancé toujours sur un retour au PSG, Coman a ensuite répondu : « C'est un beau projet (grand sourire). Après, je suis sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2027, ce serait irrespectueux de dire qu'un projet d'un autre club me séduit ou pas ».

Quel avenir pour Kingsley Coman ?