Mercato : Le PSG déjà largué pour un crack étranger ?

Thomas Bourseau

Sur le marché brésilien, le PSG garderait un œil sur les jeunes talents comme Willian Estevao. Et alors que la presse espagnole a fait part d’une offre de 50M€ du club parisien pour l’attaquant de 16 ans de Palmeiras, le Real Madrid serait destiné à sortir vainqueur de cette opération. Explications.

Le PSG scrute le marché brésilien en quête de pépites à dénicher ces dernières années. En attestent ses présences dans les dossiers Endrick, Vitor Roque ou encore Andrey Santos qui ont respectivement rejoints le Real Madrid, le FC Barcelone et Chelsea. Et il semblerait que le Paris Saint-Germain remette le couvercle pour Willian Estevao, dit Messinho.

Le PSG dégainerait 50M€ pour Willian Estevao

Le Real Madrid n’aurait pas l’intention de laisser le PSG s’en tirer dans la course à la signature de Willian Estevao, attaquant de 16 ans évoluant à Palmeiras. Mundo Deportivo révélait dernièrement que le PSG avait fait une offre de 50M€ au club brésilien pour son joyau. En parallèle, il était expliqué par le média catalan que le FC Barcelone serait particulièrement intéressé.

Un crack quitte le PSG, il valide https://t.co/UPVTKVu1ED pic.twitter.com/QPT4lrmPZA — le10sport (@le10sport) October 13, 2023

Willian Estevao promis au Real Madrid ?