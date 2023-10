Un ancien de l'OM choqué par ce crack du PSG

Jean de Teyssière

Xavi Simons connaît une ascension rapide depuis la saison dernière. En fin de contrat avec le PSG, il décide de s'engager avec le PSV Eindhoven et y disputer sa première vraie saison complète chez les professionnels. Avec succès puisqu'il termine meilleur buteur du championnat avec 19 buts et le PSG décide de lever la clause de rachat de 6M€ pour le rapatrier. Il fait en ce moment les beaux jours du RB Leipzig ou il est prêté, ce qui est une bonne nouvelle pour Boudewijn Zenden, ancien joueur de l'OM, qui voit en Xavi Simons un futur radieux.

Ce vendredi soir, la France affrontera les Pays-Bas pour les éliminatoires de l'Euro 2024. En cas de victoire française, les Bleus seront déjà qualifiés même si l'équipe qui sera portée par le joueur du PSG, Xavi Simons aura à cœur de battre les Bleus pour se diriger un peu plus eux-aussi à l'Euro 2024.

«Il a pris les choses en main et mis beaucoup de buts et de passes décisives»

Interrogé par Le Parisien , l'ancien latéral gauche de l'OM, Boudewijn Zenden, évoque la progression de Xavi Simons : « Avant l’arrivée de Xavi Simons, tout le monde en parlait mais personne ne savait vraiment ce qu’il fallait en attendre parce qu’il n’avait pas beaucoup joué chez les pros. Mais dès ses premières minutes avec le PSV, il a pris les choses en main et mis beaucoup de buts et de passes décisives. Il transmettait un message positif et ça se voyait qu’il aimait vraiment le jeu. »

«Avec l’équipe nationale, il a fait de très bonnes choses»