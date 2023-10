Un projet inattendu se confirme sur le mercato du PSG

Axel Cornic

Revenu au Paris Saint-Germain cet été après une très belle saison au PSV Eindhoven, Xavi Simons continue sur sa lancée au RB Leipzig, où il est prêté. Cela se passe tellement pour le prodige néerlandais de 20 ans en Bundesliga, que les dirigeants parisiens songeraient sérieusement à prolonger l’expérience.

Connu depuis ses 15 ans, Xavi Simons semble enfin nous montrer toute l’étendue de son talent. Au PSV Eindhoven et désormais au RB Leipzig, le milieu de terrain joue avec continuité et réalise d’excellentes choses, ce qui ravit forcément le PSG.

Xavi Simons s’éclate à Leipzig

Avec les différents départs au milieu de terrain, on pouvait penser que Xavi Simons allait avoir la place pour s’exprimer au PSG. Finalement, il a été décidé de le prêter en Allemagne pour qu’il bénéficie d’un plus grand temps de jeu et cela semble tout particulièrement plaire à l’international néerlandais selon les informations de Sport BILD .

Un prêt de deux ans se précise