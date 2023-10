Il claque la porte de l’OM et prépare du lourd pour son avenir

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Depuis son départ surprise de l’OM en février 2021, André Villas-Boas n’a pas retrouvé de banc de touche. A 45 ans, le Portugais a un autre plan pour sa carrière, rêvant de prendre les rênes du FC Porto lors des élections d’avril 2024 comme il l’a réaffirmé dans un entretien accordé au journal Publico.

La rupture était inéluctable entre l’OM et André Villas-Boas. A la fin du mercato hivernal 2021, le Portugais, en froid avec Pablo Longoria qui était directeur sportif, annonçait à la surprise générale son départ du club phocéen, estimant ne pas avoir été consulté pour le recrutement d’Olivier Ntcham. L’Olympique de Marseille s’était alors tourné vers Jorge Sampaoli, tandis que le Special Two n’a pas retrouvé de banc de touche depuis.

Villas-Boas et le FC Porto, une histoire personnelle

Mais André Villas-Boas a d’autres plans pour son avenir, lui qui n’a jamais caché son rêve de prendre un jour la présidence du FC Porto, son club de cœur avec lequel il a une histoire familiale. « Le mari de ma grand-mère, que je considère comme mon vrai grand-père, m’avait fait socio du FC Porto dès ma naissance. Les deux oncles de ma grand-mère anglaise, Margaret Kendall, ont été avec Nicolau d’Almeida parmi les fondateurs du FC Porto », révélait-il en 2020 à l’ AFP . Une année plus tôt, alors à l’OM, le Portugais ne cachait pas alors son projet : « Je ne veux pas rester trop longtemps entraîneur, j’ai établi un plan de carrière. Je veux prendre ma retraite à 45 ans. J’ai aussi d’autres ambitions dans le monde du foot, dans la gestion, j’ai de grandes idées pour mon club, le FC Porto, et j’ai un petit rêve un jour de devenir président de mon club. » Aujourd’hui âgé de 45 ans, l’heure est donc venue pour lui de réaliser son objectif.

«Mes amis considèrent qu’il s’agit de la décision la plus irrationnelle de ma vie»