Vente OM : «C’est bidon», il lâche une annonce

La presse anglaise relance le feuilleton autour de la vente de l'OM. Selon l'un des plus gros médias du pays, l'Arabie Saoudite envisagerait de racheter un gros clubs européen et hésiterait entre le FC Valence et le club marseillais. Une information démentie par Thibaud Vézirian, du moins en ce qui concerne le club espagnol.

Depuis près de quatre ans, les rumeurs sur une possible vente de l'OM sur les réseaux sociaux. Ces derniers temps, ce feuilleton s'était endormi, mais dernièrement il a repris avec des épisodes à la chaîne. Selon Thibaud Vézirian, ce dossier a connu des avancées ces derniers mois. Aujourd'hui, la vente de l'OM serait inéluctable. « En réalité, tout est déjà joué, on le sait et on le voit Ce qui devient grotesque, c’est quand on sait toutes les péripéties expliquées depuis 3 ans concernant ce dossier de l’Olympique de Marseille et cette vente » a confié le journaliste.

L'OM en concurrence avec le FC Valence ?

Le média anglais The Independent a, aussi, mis une pièce dans la machine en annonçant que l'Arabie Saoudite comptait mettre la main sur un nouveau club européen. Et l'OM ferait partie des prétendants aux côtés du FC Valence. Mais l'équipe française aurait un avantage de taille sur son concurrent. En effet, le patron de la formation espagnole, Peter Lim, n'envisage pas de quitter son poste tant que le stade n'a pas été modernisé.

Vézirian met les choses au clair