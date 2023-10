PSG : C'est confirmé pour Zinedine Zidane

Thibault Morlain

Considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs du monde après ce qu'il a pu faire au Real Madrid, Zinedine Zidane a une énorme cote sur le marché. Le Français est courtisé par les plus grands clubs européens et ces derniers mois, il avait été expliqué que Zizou était l'un des rêves du Qatar pour entraîner le PSG. Cela ne s'est finalement jamais réalisé et pour cause...

Cet été, pour remplacer Christophe Galtier, qui ne sera resté qu'un an en fonction, le PSG a décidé de faire appel à Luis Enrique. Sera-t-il l'entraîneur qui permettra au club de la capitale de remporter la Ligue des Champions ? Pour réaliser ce rêve, le Qatar avait un autre profil dans le viseur ces derniers mois : Zinedine Zidane. L'ancien du Real Madrid était en effet la grande priorité du PSG pour occuper le banc de touche.

Zidane dit non au PSG !

Pour le PSG, le rêve Zinedine Zidane ne s'est toutefois jamais réalisé. Comme cela a pu déjà être annoncé, le club de la capitale s'est heurté au refus de l'entraîneur français. Une version confirmée sur le plateau d' El Chiringuito . En effet, José Alvarez a assuré que Zidane avait refusé une offre du PSG.

« On n'a jamais parlé avec lui »