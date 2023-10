Un crack est attendu au PSG, il annonce du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Prêté sans option d'achat au RB Leipzig, Xavi Simons réalise un excellent début de saison. L'été prochain, il pourrait d'ailleurs faire son retour au PSG, bien que rien ne semble à exclure. Mais une chose est sûr, si jamais le club de la capitale récupère Xavi Simons, ce sera une excellente affaire comme le souligne Boudewijn Zenden, dithyrambique à l'égard du jeune attaquant.

Auteur d'une magnifique saison en Eredivisie avec le PSV Eindhoven, Xavi Simons a fait son retour au PSG cet été. Le club de la capitale disposait d'une clause pour rapatrier le Néerlandais et n'a pas hésité à la lever avant de prêter son joueur au RB Leizpig sans option d'achat. Et pour Boudewijn Zenden, passé par l’OM et qui a été entraîneur adjoint au PSV Eindhoven entre 2019 et 2020, Xavi Simons est promis à un très bel avenir.

Zenden s'enflamme pour Xavi Simons

« Avant l’arrivée de Xavi Simons, tout le monde en parlait mais personne ne savait vraiment ce qu’il fallait en attendre parce qu’il n’avait pas beaucoup joué chez les pros. Mais dès ses premières minutes avec le PSV, il a pris les choses en main et mis beaucoup de buts et de passes décisives. Il transmettait un message positif et ça se voyait qu’il aimait vraiment le jeu. On a pu voir également qu’il avait appris des très grands joueurs car dès qu’il était taclé, il se relevait vite pour continuer le jeu. Ce n’était pas quelqu’un qui pleurait quand ça n’allait pas », assure-t-il dans les colonnes du Parisien avant de poursuivre.

«Il y a des débats pour dire qu’il faudrait transformer l’équipe nationale autour de Xavi Simons»