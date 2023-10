Il fait un pari sur l'avenir de Longoria, l'OM peut trembler

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'OM a vécu une crise importante ces dernières semaines, plusieurs départs ont été officialisés en interne à l'image de ceux de Marcelino et Javier Ribalta. Mais ce n'est peut-être pas terminé puisque Daniel Riolo pense que l'avenir de Pablo Longoria est loin d'être garanti d'ici la fin de la saison. Le président de l'OM pourrait également être amené à partir.

L'OM a connu une crise qui a eu d'importances conséquences en interne. Et pour cause, Marcelino a posé sa démission tandis que Javier Ribalta, directeur du football depuis juillet 2022, est également parti. Mais ce n'est peut-être pas terminé puisque Daniel Riolo pense que l'avenir de Pablo Longoria n'est pas non plus assuré.

L'avenir de Longoria à l'OM toujours incertain ?

« Le passage de l’interview de Marcelino sur le club qui régresse? Ce n’est pas le passage qui m’a le plus marqué. Je n’ai pas compris la sortie de Di Meco qui dit qu’il est parti comme un lâche… Il raconte précisément ce qu’il s’est passé. Il y a cette réunion (avec les groupes de supporters, ndlr), ça se passe mal. Longoria appelle Marcelino, il lui raconte. Ils se font une réunion tard dans la nuit et à ce moment là, ils décident tous de partir. Tous décident de partir. Donc Marcelino, c’est le premier à dire : je m’en vais », lance le journaliste de RMC au micro de l' After Foot avant d'en rajouter une couche.

«Je ne parierai pas que Longoria soit le président de l’OM l’an prochain»