Changement à l'OM, il annonce du lourd

Suite à la crise qui a frappé l'OM ces dernières semaines, Marcelino a décidé de poser sa démission après seulement sept matches sur le banc du club phocéen. Un choix qui n'a pas manqué de faire parler, mais Pablo Longoria a rapidement trouvé un nouveau coach et a décidé de miser sur Gennaro Gattuso. Et les débuts du technicien italien semblent avoir convaincu Jérôme Rothen.

«J’aime ce que dégage Gattuso»

« Dans l’attitude des joueurs, on sent plus de sourires, on sent des joueurs investis et transcendés par l’attitude et la personnalité de Gattuso. Ce sont des signes qui ne trompent pas, ça se voit. Comme n’importe quel entraîneur qui arrive dans un club, pour les joueurs, vu que ça ne se passait bien avant, c’est un vent de fraîcheur. Il faut que ça dure. J’aime ce que dégage Gattuso, on va voir ce qu’il va mettre en place au niveau technico-tactique, dans l’animation. On sent une équipe plus tournée vers l’avant, qui prend plus de risques », explique l'ancien joueur du PSG au micro de RMC , avant de poursuivre.

«Sa personnalité rejoint ce que les Marseillais aiment»