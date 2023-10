L’OM déroule, Riolo lance un avertissement

Thomas Bourseau

Gennaro Gattuso a débarqué à l’OM, une semaine jour pour jour après la démission de Marcelino. L’entraîneur italien a d’ores et déjà opéré quelques modifications en interne et au niveau du onze de départ, saluées par Daniel Riolo. L’éditorialiste de RMC a néanmoins tenu à avertir Gattuso de la grosse charge de travail qui l’attend à Marseille.

Depuis l’arrivée de Gennaro Gattuso sur le banc de touche de l’OM, le club phocéen n’a certes remporté qu’un seul match dimanche dernier via la réception du Havre en Ligue 1 (3-0). Néanmoins, les intentions de jeu et l’état d’esprit du groupe marseillais ont évolué, au point où les observateurs l’ont souligné. À l’image de Daniel Riolo.

«Première étape pour l’OM, ça n’est que le début»

Sur son compte X , l’éditorialiste de RMC avait validé le joli but de Pierre-Emerick Aubameyang, servi par Amine Harit. Et à l’occasion de l’enregistrement de l’ After Foot lundi soir, Daniel Riolo en a rajouté une couche tout en saluant la nouvelle vague positive à Marseille. « Première étape pour l’OM, ça n’est que le début et si Aubameyang peut se réveiller, tant pour mieux pour l’OM. Son but était somptueux. L’action dans son ensemble avec Harit, très bien. On voit qu’Harit semble être le joueur créatif sur lequel Gattuso va s’appuyer. Très honnêtement s’il maintient son niveau de performance, tout le monde sera content à Marseille de retrouver Harit qui a souvent des trous dans la saison parce qu’il est fragile et se blesse souvent. Profitons en tant qu’on peut en profiter ».

«Il y a quand même pas mal de questions que Gattuso va devoir résoudre»