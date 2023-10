Calvaire terminé pour une star de l’OM, le vestiaire exulte

La rédaction

Face au Havre dimanche, Pierre-Emerick Aubameyang a enfin ouvert son compteur but en championnat. Une libération pour l'international gabonais, qui cherchait à lancer sa saison. Au sein du vestiaire, on a tenu à saluer le but inscrit par l'attaquant, arrivé à l'OM cet été. C'est le cas de Jonathan Clauss, qui s'est présenté en zone mixte après le match.

Le match face au Havre ce dimanche a été marqué par le premier but de Pierre-Emerick Aubameyang en Ligue 1 cette saison (victoire 3-0). Présent en zone mixte après le coup de sifflet final, l'attaquant avait le sourire.

Aubemayang rassuré après son but

« Mon premier but ? Il est pas mal. Ça fait du bien, enfin la vanne est ouverte ! Elle était un peu rouillée, mais ça fait du bien. C’est une récompense collective. C’est le travail qui fait la différence, on se donne à fond » a lâché l'international gabonais. Une nouvelle, qui fait plaisir au sein du vestiaire de l'OM. Face aux journalistes, Jonathan Clauss a tenu à le féliciter.

« Je suis très content pour lui »