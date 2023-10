Catastrophe annoncée pour l’entraîneur de l’OM ?

Pierrick Levallet

Alors que la crise venait tout juste d'éclater à l'OM, Marcelino a décidé de claquer la porte. Pablo Longoria l'a alors remplacé par Gennaro Gattuso, qui a permis au club phocéen de retrouver le goût de la victoire ce dimanche contre Le Havre (3-0). Cependant, Christophe Dugarry refuse de s'enflammer pour le technicien italien et porte quelques réserves.

La première crise de la saison a fait une victime à l’OM. Quelques semaines après son arrivée, Marcelino a décidé de faire ses valises. Pablo Longoria a donc dû lui trouver un remplaçant et a donné le poste à Gennaro Gattuso. Le technicien italien a d’ailleurs métamorphosé le vestiaire et a permis au club phocéen de décrocher sa première victoire depuis le 26 août dernier face au Havre ce dimanche (3-0). Malgré tout, Christophe Dugarry se veut assez méfiant et refuse de s’enflammer.

OM : Gattuso débarque, voilà le grand perdant https://t.co/rdusk1mzNk pic.twitter.com/7PAb2XDJUJ — le10sport (@le10sport) October 9, 2023

«Il y a un effet Gattuso»

« Il y a un effet Gattuso certain, parce que les attitudes ont changé, parce que les sourires sont là, parce qu’on retrouve une dynamique. Parce qu’on retrouve une équipe hyper courageuse, limitée physiquement. Mais les intentions de jeu, elles sont là. L’organisation est mise en place pour avoir beaucoup de joueurs offensifs, je trouve que c’est un petit peu trop. À un moment ou un autre, ça montrera pas mal de limites. Il y a des absents, mais Gattuso ça ne l’empêche pas du tout d’être dans une logique spectaculaire et offensive. Ça récompense les attentions et des joueurs et des entraîneurs » a lancé le champion du monde 1998 au micro de Rothen s’enflamme sur les antennes de RMC .

«Je ne suis pas du tout rassuré par cette équipe»