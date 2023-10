Vente OM : Ça se précise pour l’Arabie Saoudite

La rédaction

Alors que Gennaro Gattuso vient d'empocher sa première victoire à la tête de l'OM, les rumeurs sur un possible départ de Frank McCourt ressurgissent. Journaliste, Thibaud Vézirian évoque une vente prochaine du club marseillais à des investisseurs saoudiens. Mais ce n'est pas tout puisqu'un milliardaire indien et Rodolphe Saadé seraient impliqués.

Depuis maintenant plusieurs années, les rumeurs sur une possible vente de l'OM surgissent dans l'actualité, sans que rien ne change dans les faits. Mais à en croire Thibaud Vézirian, ce dossier serait toujours d'actualité.

OM : Il se lâche sur Aubameyang https://t.co/4MIyQqJ8vq pic.twitter.com/jUXuC10fKh — le10sport (@le10sport) October 9, 2023

L'Arabie Saoudite sur le point de racheter l'OM ?

Lors d'un live Twitch, Thibaud Vézirian a annoncé le départ prochain de Frank McCourt. Déjà propriétaire de Newcastle, l'Arabie Saoudite pourrait prendre la main. « Ce que je peux dire très clairement, ce qui est prévu par beaucoup de sources, c’est toujours une vente aux Saoudiens » a lâché le journaliste.

D'autres acteurs impliqués ?