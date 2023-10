OM : Gattuso lâche un message spécial

Hugo Chirossel

Dimanche lors de la réception du Havre, Gennaro Gattuso a obtenu sa première victoire en tant qu’entraîneur de l’OM. Après le coup de sifflet final, le technicien italien a réuni son groupe dans le rond central. Un sujet qu’il a évoqué après la rencontre, il a également tenu à souligner l’investissement de Joaquin Correa et de Vitinha, diminués mais qui ont tout fait pour être présents.

Après six matchs consécutifs sans victoire toutes compétitions confondues, l’OM a renoué avec le succès dimanche, à l'occasion de la réception du Havre (3-0). Une victoire qui est également la première de Gennaro Gattuso depuis sa prise de fonction. Après le coup de sifflet final, l’Italien a d’ailleurs réuni tous ses joueurs dans le rond central pour leur adresser un bref discours.

«Je les ai remerciés, tout simplement»

« Ce que nous a dit Gattuso à la fin du match ? Il a dit que c’était le chemin, qu’il fallait avoir cette mentalité, de pas prendre de buts à domicile, de vouloir tuer les matchs et qu’avec la qualité qu’on avait, si on travaillait sérieusement et qu’on continuait, tout se passerait bien », a confié Valentin Rongier au micro de Prime Vidéo . « Je les ai remerciés, tout simplement. Je leur avais demandé de ne pas encaisser de but et ils l'ont fai t », a expliqué Gennaro Gattuso.

«C'est de ça que je parle quand je parle de famille»