OM : Une scène fait parler avec Gattuso, il raconte tout

Alors que l’OM recevait Le Havre ce dimanche, Gennaro Gattuso a obtenu sa première victoire depuis sa prise de fonction il y a un peu plus d’une semaine. Après le coup de sifflet final, le technicien italien a réuni tous ses joueurs sur la pelouse. Valentin Rongier a ensuite révélé ce qu’il avait dit à son groupe.

Il aura fallu trois matchs à Gennaro Gattuso pour décrocher sa première victoire en tant qu’entraîneur de l’OM. Après une défaite sur la pelouse de l’AS Monaco (3-2), et un match nul contre Brighton (2-2), les Olympiens se sont imposés ce dimanche lors de la réception du Havre (3-0).

«Il a dit que c’était le chemin»

Après le coup de sifflet final, Gennaro Gattuso a décidé de réunir ses joueurs dans le rond central, afin de les féliciter et de les haranguer. Au micro de Prime Vidéo , Valentin Rongier a ensuite révélé ce que l’entraîneur de l’OM leur avait dit.

«Si on travaillait sérieusement et qu’on continuait, tout se passerait bien»