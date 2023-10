L’OM a déjà «un problème» avec sa prochaine recrue ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme étant la grande priorité de l'OM pour venir succéder à Javier Ribalta en tant que directeur du football, Mehdi Benatia pourrait ne jamais débarquer en raison de son statut d'agent qui semble bloquer l'opération. Et Daniel Riolo se livre à ce sujet en évoquant le problème.

C'est officiel depuis mercredi soir : Javier Ribalta n'est plus le directeur du football de l'OM puisqu'il a quitté ses fonctions, et le président Pablo Longoria est donc en quête d'un nouveau profil pour ce poste. Le grand favori se nomme Mehdi Benatia, ancien international marocain passé notamment par la Juventus et le Bayern Munich, mais qui présente surtout l'avantage d'avoir été formé à l'OM.

Benatia à l'OM, c'est impossible ?

Toutefois, alors qu'il dispose actuellement du statut d'agent, Mehdi Benatia pourrait donc ne pas être autorisé à venir occuper des fonctions de dirigeant à l'OM. Daniel Riolo a évoqué cet épineux dossier dans l'After Foot, sur RMC Sport : « Il va y avoir un problème (...) Ce ne sera pas le premier ni le dernier à avoir des amis parmi les agents. Mais dans ces cas-là, c'est quand ça ne marche pas qu'on commence à sortir les dossiers. Et si ça marche tant mieux pour lui. Il va falloir qu'il fasse ses preuves », lâche Riolo.

C'est mort pour le prochain renfort de l'OM ? https://t.co/oZONNoebgN pic.twitter.com/Xn8tFlUXcd — le10sport (@le10sport) October 12, 2023

« C'est un beau symbole »