L'OM annonce un énorme départ

Comme attendu, un peu plus de deux semaines après la crise qui a frappé l'OM, Javier Ribalta quitte son poste de directeur du football. Le club phocéen vient d'officialiser la nouvelle et annonce également la façon dont l'organigramme est restructuré, en attendant la nomination d'un nouveau directeur sportif «une fois que le Directoire aura arrêté son choix sur le profil idoine», précise l'OM.

La crise à l'OM semble terminée, mais ses effets en interne continuent de se faire ressentir. Ainsi, après la démission de Marcelino, c'est Javier Ribalta qui quitte le club phocéen. Le directeur du football, toujours très marqué par la réunion houleuse qui a eu lieu entre la direction de l'OM et certains représentants de groupes de supporters, a ainsi décidé de quitter ses fonctions de directeur de football. Le club l'annoncé par le biais d'un communiqué.

« A la suite d’échanges constructifs survenus récemment au sein du club, et en coordination étroite avec le Conseil de Surveillance et Frank McCourt, qui a réaffirmé son engagement, sa confiance, et son attachement envers le club, l’Olympique de Marseille annonce une évolution de son organisation interne et notamment de son Directoire. Présidé par Pablo Longoria et composé jusqu’à ce jour de quatre membres, le Directoire poursuivra sa mission de transformation en profondeur du club sans la contribution de Javier Ribalta que l’Olympique de Marseille tient particulièrement à remercier pour son implication et professionnalisme tout au long de son aventure olympienne », explique ce communiqué qui ajoute qu'en revanche Pedro Iriondo a décidé de rester, tout comme Stéphane Tessier.

