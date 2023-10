Mbappé légendaire, Riolo fait une grande annonce en direct !

Thomas Bourseau

Grâce à son doublé en terres néerlandaises vendredi soir face aux Pays-Bas (2-1), Kylian Mbappé a dépassé Michel Platini au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe de France et grimpe à la quatrième place. Pour Daniel Riolo, Mbappé est le seul véritable joueur à dépasser Platini. Explications.

Kylian Mbappé entre un peu plus dans l’histoire du football français grâce à son doublé inscrit à la Johan Cruyff Arena vendredi soir avec l’équipe de France face aux Pays-Bas (2-1). En effet, le capitaine des Bleus a dans un premier temps égalé le nombre de buts inscrits par la légende Michel Platini sur un service de Jonathan Clauss.

«C’est vraiment le seul joueur qui dépasse Platini»

Par la suite, au terme d’une belle combinaison avec Adrien Rabiot, Kylian Mbappé a doublé la mise et, par la même occasion, a dépassé Michel Platini au classement des buteurs de l’équipe de France et ce, avec le même nombre exact de sélections, à savoir 72. De quoi bluffer Daniel Riolo qui a dressé un constat lourd de sens vendredi soir sur les ondes de RMC . « Je pensais qu’il était à plus de 80 sélections, mais il a mis 42 buts en 72 sélections. C’est vraiment le seul joueur qui dépasse Platini. Parce que tous les autres, on disait ils le dépassent, mais c’était anecdotique parce que ça n’avait rien à voir en termes de matchs. Mbappé a vraiment dépassé Platini. Alors oui c’est un attaquant et Platini était un 10, mais ce qui fait est incroyable parce que c’est le seul avec Platini à être au-dessus de 0,5 de moyenne ».

«Quand on parle de crack, on s’en rend vraiment bien compte»