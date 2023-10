PSG : Mbappé galère, la raison est dévoilée

Alexis Brunet

Muet depuis plusieurs matches avec le PSG, Kylian Mbappé a retrouvé le chemin des filets avec l'Équipe de France. Face aux Pays-Bas, le champion du monde 2018 a livré une prestation très aboutie, ponctuée d'un doublé. Une performance qui va sans doute relancer la machine, et Frédéric Piquionne sait peut-être pourquoi cette dernière s'était un peu enrayée.

Alors qu'il reste encore deux matches de qualification à l'Équipe de France pour l'Euro 2024, les joueurs de Didier Deschamps sont d'ores et déjà qualifiés pour la compétition qui se déroulera en Allemagne, grâce à leur victoire face aux Pays-Bas, ce vendredi soir. Un succès acquis grâce à un doublé du joueur du PSG, Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé n'avait plus marqué depuis quatre matches

Ce doublé de Kylian Mbappé a donc permis à l'Équipe de France de se qualifier pour l'Euro 2024, mais il a aussi permis à l'attaquant de retrouver son efficacité face au but. En effet, cela faisait depuis le 19 septembre, et un match face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions, que le joueur du PSG n'avait pas inscrit le moindre but, soit quatre rencontres.

PSG : Il annonce le pire sans Kylian Mbappé ? https://t.co/jNORW4CXiJ pic.twitter.com/gu38ZAuohY — le10sport (@le10sport) October 14, 2023

«Il a peut-être connu un petit creux physique…»