Une star du Real Madrid plombe le mercato du PSG

Benjamin Labrousse

Attentif au marché des jeunes talents, le PSG a pourtant subi plusieurs échecs de taille ces dernières saisons. Convoité par le club parisien, Jude Bellingham a finalement signé en faveur du Real Madrid, tout comme l’avait fait Eduardo Camavinga, également convoité par Paris. Deux opérations dans lesquelles Vinicius Jr a eu son mot à dire. Explications.

« C'est un joueur fantastique, quel joueur ! C’est un des meilleurs joueurs de la compétition. C'est incroyable, c'est sa première Coupe du Monde. Il est calme et relâché, il a confiance en lui » . Voilà ce que déclarait le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi auprès de Sky Sports en décembre dernier à propos du prodige anglais Jude Bellingham. Ce dernier avait également confirmé l’intérêt parisien à l’égard du joueur qui évoluait alors sous les couleurs du Borussia Dortmund : « Tout le monde le veut, je ne vais pas le cacher » .

Mercato : Une star du Real Madrid l’annonce, le transfert de Mbappé est attendu ! https://t.co/k0Tz0PRojx pic.twitter.com/yN3SScYD6p — le10sport (@le10sport) October 13, 2023

« Je lui envoyais des messages depuis des mois »

Alors que Jude Bellingham s’est finalement engagé en faveur du Real Madrid, Vinicius Junior a lâché quelques révélations au sujet de l’arrivée de l’Anglais lors d'un entretien accordé à France Football : « On est vraiment heureux qu'il ait signé. Je lui envoyais des messages depuis des mois ! Je disais : « C'est la meilleure équipe du monde ». « Je savais que d'autres équipes le voulaient. Juni (Calafat, l'homme fort du recrutement au Real Madrid) est devenu un ami et il sait que si je peux donner un petit coup de main, je le ferai » .

« Il a choisi le meilleur club »