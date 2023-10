Mercato : Il réclame un joueur du PSG !

Thomas Bourseau

En août 2022, alors qu’il avait effectué toutes ses classes à Valence et l’intégralité de sa carrière professionnelle au sein du club espagnol, Carlos Soler disait au revoir à sa ville natale pour rejoindre la ville lumière. En effet, le PSG mettait alors la main sur l’international espagnol qui peine à faire son trou dans la capitale depuis son arrivée. De quoi donner des idées à José Gaya.

A l’occasion de la tournée de pré-saison du PSG sous la houlette de son compatriote et nouvel entraîneur du club Luis Enrique, Carlos Soler bénéficiait d’un temps de jeu plus conséquent. A présent, le milieu offensif espagnol est utilisé comme un joker de temps en temps par le technicien du Paris Saint-Germain et n’a disputé que trois petites minutes sur les trois dernières sorties du PSG. Les trois minutes en question, Soler les doit à la victoire parisienne face au Stade Rennais (3-1). Contre Newcastle (1-4) et Clermont (0-0), le joueur n’est pas entré en jeu.

José Gaya dit oui au retour de Carlos Soler à Valence

Et si Carlos Soler, qui a été annoncé sur le départ pendant une grande partie du dernier mercato estival, faisait un retour aux sources en revenant au FC Valence ? Ancien coéquipier de Soler au sein du club en question, José Gaya s’est montré ouvert à une telle éventualité à sa sortie de l’entraînement de la journée de vendredi.

«Je veux toujours jouer mais il y a beaucoup de bons joueurs»