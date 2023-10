Mercato : Un joueur du PSG jette un froid sur son avenir ?

Thomas Bourseau

Carlos Soler n’est pas dans une situation sportive optimale au PSG où il doit se contenter de miettes en terme de temps de jeu. De passage à Valence pendant cette trêve internationale, l’Espagnol a botté en touche quant à un éventuel retour, réclamant plus de minutes au Paris Saint-Germain en parallèle.

Pendant la préparation estivale de la saison du PSG, Carlos Soler a bénéficié d’un temps de jeu conséquent de la part de son nouvel entraîneur et compatriote Luis Enrique. Néanmoins, le milieu offensif espagnol a dû se contenter de bouts de matchs depuis, hormis son heure de jeu face à Nice à la mi-septembre (2-3).

Carlos Soler attend du PSG qui lui offre plus de temps de jeu

Peu trop peu pour Carlos Soler qui a profité de la trêve internationale et de son temps libre pour revenir à Valence, sa ville natale et où il passé toute sa vie de footballeur avant de signer au PSG à l’été 2022.

Un retour à Valence ? «Je suis simplement venu saluer tout le monde»