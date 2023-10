Mbappé : Deschamps lance une révolution, c'est validé

Jean de Teyssière

Depuis le premier rassemblement de l'équipe de France après la Coupe du monde 2022, en mars dernier, le brassard est sur un autre bras puisque Kylian Mbappé a été nommé capitaine par Didier Deschamps. Une décision qui fait suite à la retraite internationale d'Hugo Lloris, jusque-là capitaine. Mais si cette décision n'avait pas fait l'unanimité en interne à ce moment-là, ce n'est désormais plus du tout le cas.

« Un bon capitaine est quelqu'un qui est avant tout tourné vers l'équipe, capable d'être rassembleur, fédérateur, d'emmener les autres dans son sillage. Je n'ai pas une grande expérience dans le capitanat, il y a des joueurs d'expérience dans l'équipe. Je n'ai pas envie de décider, d'imposer », expliquait Kylian Mbappé au moment de sa nomination. Une parole qui a été suivie des faits.

Les Bleus voulaient Griezmann capitaine...

Lorsque Kylian Mbappé a été nommé capitaine de l'équipe de France, cette décision de Didier Deschamps était loin de faire l'unanimité au sein du groupe. Selon Le Parisien , certains joueurs militaient pour Antoine Griezmann et stigmatisaient l'égoïsme du numéro 10 français. Pour beaucoup, Mbappé avait l'image de l'attaquant qui voulait tout pour lui, sans rien laisser aux autres.

«C’est le number one» : Un joueur du PSG déclare sa flamme à Mbappé en direct ! https://t.co/iQguwktcGb pic.twitter.com/9fCq73k7Eq — le10sport (@le10sport) October 14, 2023

...Mbappé fait maintenant l'unanimité