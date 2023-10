L'équipe de France rend hommage à Kylian Mbappé

Arnaud De Kanel

Frappé par la perte d'un proche dans la semaine, Kylian Mbappé a puisé dans ses ressources mentales en sortant une prestation exceptionnelle vendredi soir à Amsterdam. Muet depuis quatre matchs, l'attaquant du PSG s'est offert un doublé avec les Bleus dans une période plus que délicate. Ses coéquipiers ont tenu à saluer sa performance.

Dans un contexte pesant pour lui, Kylian Mbappé a porté l'équipe de France face aux Pays-Bas (1-2). Le capitaine des Bleus a inscrit un doublé qui offre donc la qualification à ses coéquipiers pour l'EURO 2024. Logiquement élu homme du match, l'attaquant du PSG a su faire abstraction du douloureux événement qu'il a vécu ces derniers jours.

«Il a été exceptionnel»

Cela suscite forcément l'admiration de ses coéquipiers, à l'image d'Ibrahima Konaté. « Il a été exceptionnel, et une pensée au membre de sa famille qui nous a quitté quelques jours plus tôt, c'était un bel hommage qu'il a pu faire aujourd'hui », a lancé le défenseur central de Liverpool. « On n’était pas inquiets pour lui, je pense que lui non plus. Après on en fait des tonnes car c’est Kylian, et s’il ne marque pas très souvent ça pose problème. Mais on a confiance, il est très bien dans ce groupe, on est content pour lui et pour tout le monde. On a fait le job ce soir et c’est parfait », ajoute de son côté Adrien Rabiot pour TF1 . Didier Deschamps est tout aussi admiratif.

«On est content pour lui d’autant avec ce qu’il a traversé ces derniers jours»