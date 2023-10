Deschamps annonce une révolution

Benjamin Labrousse

Alors que l’équipe de France s’est officiellement qualifiée pour l’Euro 2024 après sa victoire vendredi dernier face aux Pays-Bas (1-2), les Bleus accueillent ce mardi l’Écosse dans le cadre d’un match amical. Pour cette rencontre, Didier Deschamps a affirmé que l’équipe alignée au coup d’envoi serait bien différente par rapport au onze affiché vendredi.

Les Bleus sont sereins. Avec une nouvelle victoire (la sixième en autant de matchs) lors des éliminatoires de l’Euro 2024 face aux Pays-Bas ce vendredi (1-2), l’équipe de France a validé son ticket pour la compétition qui se déroulera en Allemagne l’an prochain. Désormais, la formation de Didier Deschamps est focalisée sur sa prochaine rencontre.





Les Bleus déjà concentrés sur l’Écosse

Ce mardi soir (21h), les Bleus accueilleront l’Écosse au stade Pierre-Mauroy dans le cadre d’un match amical. Alors que certains cadres pourraient être mis au repos pour ce match sans réel enjeu, Didier Deschamps a confirmé que des changements auront lieu concernant le onze aligné.

« Ce ne sera pas la même équipe »