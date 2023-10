Équipe de France : Mbappé a une nouvelle victime préférée

Jean de Teyssière

Kylian Mbappé continue de marquer l'histoire de l'équipe de France. Le capitaine des Bleus a fêté vendredi soir, face aux Pays-Bas (2-1) sa 72ème sélection, à 24 ans. Il disputera également sa quatrième phase finale l'été prochain, après la Coupe du monde 2018 et 2022 et l'Euro 2020. Et les Pays-Bas sont devenus l'équipe face à laquelle il marque le plus en sélection.

Les Pays-Bas ont-ils relancé Kylian Mbappé ? Muet depuis 4 matchs, le capitaine de l'équipe de France s'est remis la tête à l'endroit, avec un magnifique doublé. Le premier, une demi-volée sur un centre de Jonathan Clauss, le deuxième, une sublime frappe enroulée à l'entrée de la surface, dans la lucarne droite du gardien néerlandais. Depuis sa première sélection en 2017 face au Luxembourg (3-1), Kylian Mbappé a inscrit sept doublés.

Les Pays-Bas, victime préférée de Mbappé

Sept mois après son doublé au Stade de France face aux Pays-Bas (4-0), Kylian Mbappé a remis ça à la Johan Cruyff Arena d'Amsterdam (2-1). Avec désormais six buts marqués contre les Oranjes , les Pays-Bas deviennent la victime préférée de Kylian Mbappé en sélection. Et il ne faut pas aussi oublier que le premier but en sélection de Kylian Mbappé a été marqué face à ces mêmes Pays-Bas. Une prestation que n'a pas manqué de souligner Didier Deschamps : « Kylian assume les responsabilités, sans tout prendre. Il répartit aussi. Ce n’est pas seulement avec tout ce que vous vous voyez sur le terrain. Cela lui va bien, ça ne lui pèse pas sur les épaules. Il avait des jambes, de bonnes dispositions même s’il venait d’une période moins bien, qu’il avait été touché par le décès d’un proche. C’est le capitaine, le leader, il a un rôle important dans ce groupe. »

Mbappé rattrape Griezmann

Du point de vue statistique, Kylian Mbappé est proche de rejoindre le haut du classement des meilleurs buteurs. Avec son doublé vendredi soir, le numéro 10 de l'équipe de France en est désormais à 42 buts marqués. Tout proche d'Antoine Griezmann et ses 44 buts, et il se rapproche également de Thierry Henry et Olivier Giroud, auteurs respectivement de 51 et 54 buts.