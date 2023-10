Mbappé - Haaland : Le dilemme du Real Madrid ?

Thomas Bourseau

Entre Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland, le Real Madrid peut-il faire un choix clair ? En l’état, le président Florentino Pérez attendrait Mbappé, mais n’oublierait pas les échecs essuyés par le passé dans la quête de sa signature. Le suspense est à son comble selon la presse espagnole.

Kylian Mbappé a dit non à deux reprises au Real Madrid. Une première fois en 2017 au moment de rejoindre le PSG et une autre en 2022 alors qu’il se dirigeait vers un départ libre de tout contrat du Paris Saint-Germain et que le club merengue lui avait déroulé le tapis rouge.

Fin de contrat pour Mbappé au PSG, acte II après 2022 ?

En 2021, Kylian Mbappé avait réclamé un bon de sortie à ses dirigeants comme il l’avait lui-même confié en septembre de la même année à L’Équipe et à RMC Sport, en vain puisque le club parisien n’a pas donné suite à sa requête. De quoi encore plus laisser le Real Madrid dans l’incompréhension la plus totale au printemps 2022 avec sa prolongation de contrat au PSG.

Le Real Madrid trompé par Mbappé, Haaland dans le viseur ?